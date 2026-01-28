Çorum Belediyesi tarafından Velipaşa Hanı ile Saat Kulesi arasındaki alanda hayata geçirilen Tarihi Çorum Meydanı Projesi kapsamında yeni meydanın yüzde 90'ı tamamlanırken, anahtarcı esnafının bulunduğu yapının yıkılamaması nedeniyle proje bitirilemedi.

MAHKEME SONUCU BEKLENİYOR

Anahtarcı esnafı ile belediye arasındaki mahkemenin devam ettiği öğrenilirken, yıkım kararının uygulanabilmesi için davanın neticelenmesi bekleniyor.

1550 METREKARELİK YENİ MEYDAN

Toplam 1.550 metrekareye sahip proje alanında; oturma yerleri, pergolalar, taksi durağı ve araç park yeri, 6 adet çanak havuz, bir adet çeşme, çevre aydınlatmaları ve doğal taş zemin kaplamaları bulunuyor.

İkinci etap tamamlandığında, şehrin iki önemli simgesi olan Velipaşa Hanı ve Saat Kulesi, aynı meydanda bütünleşerek Çorum’un tarihi dokusunu yansıtan modern bir yaşam alanı haline gelmesi hedefleniyor.