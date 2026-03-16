Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, yeni model araçlara serbest olan ancak sonradan takılan multimedya sistemlerine ceza yağdıran uygulamadan geri adım atıldığını açıkladı.

27 ŞUBAT'TAN BUGÜNE KADAR KESİLEN CEZALAR İPTAL EDİLDİ

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Tahtasız, İçişleri Bakanlığı'nın araç içi multimedya ekranları ve müzik sistemlerine yönelik uygulanan trafik cezaları hakkında bir açıklama yayımladığını belirterek; "Araç sahiplerini yakından ilgilendiren karara göre; sürücünün görüş alanındaki ekranlara yönelik yaptırımlar yeni bir düzenleme yapılana kadar durduruldu ve 27 Şubat'tan bugüne kadar kesilen cezalar iptal edildi." dedi

Bakanlığın, uygulamanın tüm araçlar için "tutarlı, açık ve hakkaniyetli" bir şekilde yapılabilmesi için yeni bir yönetmelik hazırlanmasına karar verdiğini aktaran Tahtasız, yeni yönetmelik çıkana kadar, söz konusu cihazları bulunduran veya kullananlara yönelik ceza kesimi durdurulduğunu ifade etti.

'YENİ TRAFİK KANUNU BAŞTAN SONA YENİDEN ELE ALINMALI'

Yeni trafik kanunu multimedya yasağında olduğu gibi büyük hakkaniyetsizlikler içerdiğini belirten Tahtasız; "Vatandaşa kesilen 400 bin lirayı bulan cezalar “caydırıcı” olmaktan ziyade yıldırıcıdır. Ülkemizde 30 yaş ve üzerindeki araçların halen trafikte olduğu göz önüne alınırsa aracın ederi kadar ceza kesilmesi hangi akla hangi mantığa sığar? İtirazlarımıza rağmen AKP ve MHP oylarıyla geçirilen ve 27 Şubat’ta yürürlüğe giren yeni trafik kanunu baştan sona yeniden ele alınmalı ve özellikle para cezalarının yüksekliği konusunda gerekli düzenlemeler yapılmalıdır." ifadelerine yer verdi.