16 yaşındaki lise öğrencisi Yasin Göktaş geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Ankara'da yaşayan Çorumlu Yasin Göktaş, aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği öğrenilen genç, doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Hayatının baharında kalbine yenik düşen gencin vefatı hem ailesini hem de arkadaşlarını yasa boğdu.

Çorum'un İskilip ilçesi Yerliköy nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Yasin Göktaş'ın cenazesi bugün Ankara Sincan'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

