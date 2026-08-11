Çorum’un Mecitözü ilçesinde traktör ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 16 yaşındaki Önder Peçenek hayatını kaybetti.

Kaza, Hisarkavak ve Geykoca köy yolu ayrımında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, traktör ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki Önder Peçenek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Genç Önder Peçenek’in vefatı ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

Peçenek’in cenazesi bugün saat 10.00’da Mecitözü Cemevi’nden alınarak Hisarkavak Köyü Mezarlığı’nda toprağa verilecek.