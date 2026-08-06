Yaklaşık 1 hafta sonra Trendyol Süper Lig başlıyor.

Tarihinde ilk defa Süper Lig'de mücadele edecek olan Arca Çorum FK'da Düzce ve Bolu kampları bugün sona erdi, takım Çorum'a dönüyor.

Transfer süreci devam ederken, ligin başlamasına 1 hafta kala Çorum FK'nın şuanki mevcut kadrosu da şekillendi.

14 isimle yollarını ayıran kırmızı siyahlılar, 13 isimle anlaştı.

Çorum FK'da Samudio, Eze, Attamah, Aleksic, Pedrinho, Sehic, Yusuf Erdoğan, Erkan Kaş, Kerem Kalafat, Ahmet Said Kıvanç, Hasan Hüseyin Akınay, Oğuz Gürbulak, Üzeyir Ergün ve Atakan Cangöz ile yolları ayrılırken,

Andrei Borza, Penetra, Smolcic, Ramadani, Arif Şimşir, Serdar Saatci, Marcos Felipe, Gökhan Sazdağı, Emircan Gürlük, Hasan Abdülkareem, Hasan Emre Yeşilyurt, Erhan Erentürk ve Hüseyin Bulut transfer edildi.

Defans hattını sağlama alan kırmızı siyahlılarda orta saha, sağ açık, sol açık ve forvet mevkiindeki eksiklikler göze çarpıyor.

SÜRE BİLE ALAMAYAN FUTBOLCULAR HALA KAMPTA

Takımda geçtiğimiz yıl süre bile alamayan isimlerin hala kadroda yer alması, gitti denilen bazı isimlerin kampta yer alması gibi bazı konular taraftarların kafasında soru işareti bırakıyor.

Teknik Direktör Uğur Uçar ve Başkan Savaş Balçık da bu bölgelerdeki eksikliklerin farkında ama bu bölgelere yapılacak takviyelerin gecikmesi ligin ilk 5 haftasında Çorum FK'ya ciddi sıkıntı yaşatabilir.

Zira ilk 5 haftada Galatasaray, Beşiktaş ve Samsunspor gibi ligin en iyi kadrolarına sahip takımlarla deplasmanda karşılaşacağız.

5 MAÇIN 3'Ü 0-0 BİTTİ

Deyim yerindeyse defans hattı Real Madrid, hücum hattı Real Mardin'e benzetilen Çorum FK, bir aylık kamp kadrosunda 5 hazırlık maçı oynadı.

5 hazırlık maçında 1 galibiyet alan ve Bandırma, Tirana ve Gençlerbirliği maçlarını 0-0 golsüz berabere tamamlayan kırmızı siyahlıların, gol yollarındaki etkisizliği dikkat çekti.

Hazırlık maçları genelde ölçü olarak kabul edilemez ama takımdaki bazı eksikliklerin de göz çarpmasına yardımcı olur.

TARAFTARLAR SÜPER LİG'E HAZIR AMA YA TAKIM

Sezonun başlamasına 1 hafta kala şehri Süper Lig heyecanı sardı.

Taraftarlar forma ve kombinelere hücum ederek Süper Lig'e hazır olduklarını gösterirken, takımın lige hazır olup olmadığını 1 hafta sonra hep birlikte göreceğiz.

ÇORUM HALKININ BAŞKAN BALÇIK'A GÜVENİ TAM

Havaalanı, hızlı treni, Süper Lig'iyle Süper şehir olma yolunda ilerleyen ve bu anlamda kentin gelişmesinde öncülük eden Savaş Balçık'a Çorum halkının güveni tam.

Takım, yönetim ve taraftarların güçbirliğiyle inşallah sezon sonunda hedeflediğimiz Avrupa kupaları hedefine ulaşacağız.

Çorum FK'nın ligin başlamasına 1 haftaki mevcut kadrosu şu şekilde;