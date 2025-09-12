Çorum’un Dodurga ilçesinde 16 yaşındaki bir çocuk ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Dodurga’da okula gittiğini söyleyerek evden ayrılan 16 yaşındaki Arda Biçer isimli genç, bir daha eve dönmedi.

Arda Biçer'in ailesi endişelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri 16 yaşındaki Arda Biçer’i ailesine ait Uzundere Mevkiinde bulunan yaylada hareketsiz yatar vaziyette buldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Biçer’in tüfekle kendini vurduğu ihtimali üzerinde duruyor.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Biçer’in cenazesi otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.