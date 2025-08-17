Manisa'nın Salihli ilçesinde 16 yaşındaki Hatice evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu.Bölgedeki yaklaşık 80 güvenlik kamerasından 300 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, şüphelinin, ailenin akrabası F.F. (36) olduğunu belirledi.
Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Kurtuluş Mahallesi 279. Sokak'taki evine gelen baba Selçuk Fırtına, kızı Hatice Fırtına'yı (16) yerde hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kız çocuğunun birden fazla bıçak darbesi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.
Delil topladılar, katil akrabası çıktı
Soruşturmayı derinleştiren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evdeki incelemeler ve toplanan deliller doğrultusunda şüphelinin, ailenin akrabası F.F. (36) olduğunu belirledi.
300 saatlik görüntü
Bölgedeki yaklaşık 80 güvenlik kamerasından 300 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, şüpheliyi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
Cinayet zanlısının adliyeye sevk edileceği öğrenildi.