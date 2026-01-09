Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Kızılay Çorum Şubesi’ne hizmet aracı alınması için 500 bin lira bağışta bulundu.

Yapılan açıklamaya göre; bağışla temin edilecek olan hizmet aracı; Çorum genelinde yürütülen sosyal yardım faaliyetleri, saha çalışmaları ve organizasyonlarda aktif olarak kullanılacak. Özellikle Kızılay Gençlik Kolları ve Kadın Kolları tarafından gerçekleştirilen yardım, eğitim, sosyal destek ve gönüllülük faaliyetlerinde hizmet verecek olan araç, ihtiyaç sahiplerine daha hızlı ve etkin şekilde ulaşılmasına katkı sağlayacak.

Türk Kızılay Çorum Şubesi, 2025 yılında 1725 aileye 4.216.450 TL nakdi , 5446 kişiye ayni destekte bulundu. 350 adet alışveriş çeki , 819 adet gıda kolisi , 17.721 adet kıyafet , 1730 adet konserve, 5818 adet hijyen malzemesi , 160 kg sebze ,17 adet sevgi bohçası ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim edildi.

Açıklamada; “Türk Kızılayı, gönüllülerinin ve bağışçılarının desteğiyle, Çorum’da ve ülke genelinde ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya, insani yardım çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir. Çorum'daki bu hayırlı hizmete benimde bu çorbada bir kaşık tuzum olsun diyen Çorum'lu kardeşlerimizi bu hayırlı hizmete desteklerini bekliyoruz.”denildi.

HESAP NUMARASI

BANKA ADI : ZİRAAT BANKASI

ŞUBE : 78-ÇORUM ŞUBESİ

HESAP : 1868 5416

İBAN : TR94 0001 0000 7800 0018 6854 16