Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraolğlu, sosyal medya hesabında Kurban Bayramı'nda ulaşımın ücretsiz olacağı müjdesini verdi. İşte ulaşımın ücretsiz olacağı o otoyol ve köprüler...
Bakan Uraoğlu şu ifadeleri kullandı:
Kurban Bayramı'nda Ulaşım Müjdesi
15 Haziran Cumartesi 00.00'dan, 24 Haziran Pazartesi 07.00'ye kadar;
Yap-İşlet-Devret projeleri dışındaki otoyollar ile
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
16 Haziran Pazar 00.00'dan, 19 Haziran Çarşamba 24.00'e kadar;
- Başkentray,
- İZBAN,
- Marmaray,
- Sirkeci - Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı,
- Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Arnavutköy Metro Hattı Trenleri ücretsiz hizmet verecektir.