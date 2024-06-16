Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraolğlu, sosyal medya hesabında Kurban Bayramı'nda ulaşımın ücretsiz olacağı müjdesini verdi. İşte ulaşımın ücretsiz olacağı o otoyol ve köprüler...

Bakan Uraoğlu şu ifadeleri kullandı:

Kurban Bayramı'nda Ulaşım Müjdesi

15 Haziran Cumartesi 00.00'dan, 24 Haziran Pazartesi 07.00'ye kadar;

Yap-İşlet-Devret projeleri dışındaki otoyollar ile

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

16 Haziran Pazar 00.00'dan, 19 Haziran Çarşamba 24.00'e kadar;

- Başkentray,

- İZBAN,

- Marmaray,

- Sirkeci - Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı,

- Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Arnavutköy Metro Hattı Trenleri ücretsiz hizmet verecektir.