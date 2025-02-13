Çorum’da mobilyacı esnafına yönelik mesleki yeterlilik belgesi sınavları devam ediyor. En son yapılan sınavda da 17 mobilyacı esnafı gördükleri eğitimin ardından mesleki yeterlilik belgesi almak için ter döktü.

Önce Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nda yazılı sınava giren adaylar daha sonra uygulamalı sınava tabii tutuldular.

Mobilyacılar Odası Başkan Adayı ve Ermobi Mobilya sahibi Fatih Erdal’ın girişimleriyle düzenlenen sınav sonunda mobilya ustalarına mesleki yeterlilik belgeleri verildi.

Mobilyacı esnafına destek vermeye devam edeceklerini belirten Erdal, talep geldikçe sınavların yine yapılacağını bildirdi.

Geçtiğimiz Kasım ayında da 11 mobilya ustası belge almıştı.