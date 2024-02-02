Dün akşam saatlerinde Burunçiftlik Kavşağı'nda yaşanan feci trafik kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç futbolcu, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

5 yıldır Çorum'un amatör spor kulüplerinden Mimar Sinan Gençlikspor'da forma giyen Hasan Mert Kesgin'in vefatı hem ailesini hem de Çorum spor camiasını yasa boğarken, merhumun cenazesi bugün Akşemseddin Camii'nde Cuma namazına müteakip kılınacan cenaze namazının ardından Ulumezarlık'ta gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenazede genç futbolcunun ailesi ayakta durmakta zorlanırken, cenaze törenine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da katıldı.