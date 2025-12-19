Çorum Belediyesi, Regaib Kandili dolayısıyla özel bir program düzenliyor.

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve televizyon programcısı Prof. Dr. Mustafa Karataş, Regaib Kandili’nin anlam ve önemine ilişkin bir konferans verecek.

Programda ayrıca Çorum İl Müftülüğü Tasavvuf Musikisi Korosu tarafından tasavvuf musikisi konseri gerçekleştirilecek.

Çorum Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek Regaib Kandili Özel Programı, 25 Aralık 2025 Perşembe günü saat 20.00’de Devlet Tiyatro Salonu’nda yapılacak. Etkinliğe tüm Çorum halkı davet edildi.