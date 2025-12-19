İstanbul Okan Üniversitesi’nde psikoloji alanında yüksek lisans yapan Uzm. Klinik Psikolog İrem Karaoğlu, kendi ofisini açtı.

Yavruturna Mahallesi Kulaksız Sokak Kavukçu İş Merkezi numara 3/22 adresinde Çorum halkına psikoloji alanında destek verecek İrem Karaoğlu’nun ofisinin açılışına Vali Ali Çalgan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, eski AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, BBP İl Başkanı Özkan Yandım, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Karaoğlu ailesi ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış duası ve kurdele kesiminin ardından Vali Ali Çalgan ve protokol üyeleri İrem Karaoğlu’nun ofisini gezerek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

2 yıldır İstanbul’da çalıştıktan sonra memleketinde hizmet vermeye karar verdiğini belirten Uzm. Klinik Psikolog İrem Karaoğlu, bireysel danışmanlık, çift ve aile danışmanlığı hizmeti verdiklerini söyledi.

Karaoğlu; “Hayat yolculuğunuzda karşılaştığınız zorluklarla başa çıkmak, daha mutlu, huzurlu ve bilinçli bir yaşam sürmek için buradayız. Klinik Psikolog İrem Karaoğlu olarak, Çorum’daki kliniğimizde yetişkin, aile/çift ve çocuk/ergen terapileriyle size destek olmaya hazırım. Kliniğimizde yetişkin ve çocuk-ergen testleri de yapılmaktadır. Terapi yolculuğuna başlamadan önce aklınızdaki soruları yanıtlamak için 15 dakikalık ücretsiz tanışma ve ön görüşme seansımızdan faydalanabilirsiniz.” dedi.