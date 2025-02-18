Bir dizi ziyaret için Çorum’a gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, şehit aileleri, gaziler, subay, astsubay ve uzman erbaşların özlük hakları, emekli askerlerin ekonomik koşullarının iyileştirilmesi amacıyla hazırlanan 18 kanun teklifinin bir an önce yasalaşmasını istediklerini söyledi.

Parti binasında açıklamalarda bulunan Bağcıoğlu, şehit ailelerinin ve gazilerin sorunlarını tespit etmek, tespit edilen sorunlar üzerinde kamu yararına çalışan dernek ve vakıflar ile istişarelerde bulunmak, bir yol haritası belirlemek ve düzeltici tedbirleri tespit etmek ve müteakiben ilgili kurum kuruluşlarına bildirmek üzere İstanbul'da bir çalıştay düzenlediklerini, bu çalıştayın ismini 'Şehit Aileleri ve Gaziler Çalıştayı', ayrıca 'Kahramanlara Vefa Çalıştayı' olarak belirlediklerini kaydetti.

Bu kapsamda Türkiye genelinde 82 yerleşim yerinde 134 şehit ailesi ve gaziler tarafından kurulan dernekleri ziyaret ettiklerini aktaran Bağcıoğlu, "Bu çalıştaydan sonuçlar çıktı, 18 kanun teklifi hazırlandı. Bunların hepsi Türkiye Büyük Millet Meclisinde ilgili komisyonda ağustos ayından bu yana bekliyor. Bu tekliflerin bir an önce yasalaştırılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Kanun tekliflerinde er gazilerin emsal maaş durumu ve özlük haklarının iyileştirilmesi, gazilere yönelik sağlık ve iş konularını içeren düzenlemeleri teklif ettiklerini aktaran Bağcıoğlu; "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bu konuyla süratle ilgilenmesini bekliyoruz. Çalıştaydan çıkan sonuçlara göre bu görevin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı değil, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülmesini talep ediyoruz. Aynı dili konuşan, aynı sıkıntıları çekmiş, aynı fedakarlıkları yapmış Milli Savunma Bakanlığı personeli tarafından şehit ve gazi işlemlerinin yürütülmesini talep ediyoruz." dedi

Emekli askerlerin yoksulluk ve açlık sınırının altında maaş aldığına dikkat çeken Bağcıoğlu;

“Hangi statüde olursa olsun; general, amiral, subay, astsubay, uzman erbaş emeklisi yoksulluk sınırının altında maaş alıyor. Emekli astsubaylar ve bir kısım binbaşıların maaşı ise açlık sınırının altında kalıyor. Emekli personel, ikinci bir işte çalışmak zorunda kalıyor. Emekli askerler için hazırlanan kanun tekliflerine Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından öncelik verilmesi gerekiyor. İtibardan tasarruf edilmiyorsa emeklinin yaşam hakkından da tasarruf edilmesin” şeklinde konuştu