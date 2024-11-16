Forex' yatırım vaadiyle 46 kişiyi dolandırdıkları iddiası ile yakalanan ve haklarında 928 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan, aralarında suç örgütünün Türkiye yöneticisi İrfan A.'nın da bulunduğu 216 kişi 18 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.

Davanın, yaklaşık 2 hafta sürmesi bekleniyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını işledikleri iddia edilenlere yönelik Adana merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin, Antalya, Bitlis, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Ordu, Sivas ve Şırnak olmak üzere 20 ilde eş zamanlı olarak 2 Mart'ta Sibergöz-23 Operasyonları düzenlendi.

Operasyon kapsamında yakalanan 216 şüphelinin; Meta Trader-4, Meta Trader-5 ve Vakıf Capital Yatırım isimli mobil uygulamalar ve sabit telefon numaraları üzerinden yurttaşlarla Forex yatırım vaadiyle yüksek kazanç sağlamak teması üzerinden iletişime geçtikleri, sahte yatırım uygulamalarında gerçek olmayan kazançları gösterip yurttaşlardan para talep edip dolandırdıkları belirlendi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 216 kişiden aralarında suç örgütünün organizatörü olan Türkiye yöneticisi İrfan A., organizasyon yardımcıları Hamza K., Cem B., Serhat M., Cüneyt A., Doğucan G. ve Mehmet D.'nin de olduğu 74 şüpheli tutuklanırken 77 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı, 65 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Cumhuriyet savcısı soruşturmasını tamamlayarak “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suç Örgütüne Üye Olmak, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçlarından iddianame hazırladı.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame yapılan incelemenin ardından kabul edildi.

İddianamede, sanıkların 46 kişiyi dolandırdıkları belirtilirken sanıklardan suç örgütünün Türkiye yöneticisi İrfan A. ile birlikte organizatör yardımcılarının ‘suç örgütü kurmaktan' 8'er yıl, ‘suç örgütü aracılığı ile nitelikli dolandırıcılıktan' da 920'şer yıl, diğer sanıkların da en az 4 yıldan başlayan değişik hapis cezalarına mahkum edilmeleri istendi.



"Duruşma iki hafta sürebilir"

Forex dolandırıcılık davasında sanıklar 18 Kasım Pazartesi günü hakim karşısına çıkacak. Duruşmanın yaklaşık 2 hafta süreceği tahmin ediliyor.

Yargılanmaya başlayacak olan sanıklardan suç örgütünün Türkiye yöneticisi İrfan A.'nın iddianamede yer alan diğer sanıklarla yaptığı telefon konuşmalarında örgütle ilgili çarpıcı itirafları yer alıyor.

Örgüt Yöneticisi İrfan A.'nın iddianamede yer alan tape kayıtlarında telefonla görüştüğü kişiye, Forex işinin patronlarının Karadağ ve Kıbrıs'ta olduğunu, onların kasasının ise kendisinin olduğunu söylediği belirtildi.

Sanık A.'nın görüşmede Forex dolandırıcılığında Türkiye'de bir numara olduğunu belirterek, MASAK'ın ilk 5 listesinde olduğunu, çeteden tutuklansa dahi 5 ay sonra tahliye olacağını belirttiği kaydedildi.

İrfan A.'nın yine tape kayıtlarında, Forex dolandırıcılığından haftalık 10 milyon lira gönderdiğini, İstanbul'da 10-15 anonim, Adana'da ise limited şirket kurduğunu, merkezi Adana'dan İstanbul'a taşıyacağını, yeni ortaklar bulduğunu belirttiği de kayıtlara geçti. Suç örgütü lideri İrfan A.'nın suçtan elde edilen paralar ile küçükbaş hayvan alıp ticaretini yaptıkları ayrıca ev ve araba aldıkları da saptandı.

Suç örgütünün dolandırdığı paraların transferlerinde yaşanan aksaklıklarda “cebir, şiddet, tehdit vb.” uygulandığı belirtilen tape kayıtlarında suç örgütü yöneticisi İrfan A.'nın “Metin” isimli şahsın suçta kullanılan banka hesaplarındaki parayı aldığı için “Parayı ver yoksa seni öldürürüm” dediği ile ilgili suç unsuru görüşme kayıtlarının olduğu belirlendi. Yine tape kayıtlarında suç ofisi sorumlusu Mehmet D.'nin örgüt yöneticisi İrfan A. ile yaptığı görüşmede öldürülen Mevlüt K. ile ilgili olarak, Mevlüt K.'ye hazır paranın tatlı geldiği için sonunun kötü olduğunu belirttiği kayıtlara geçti.

İddianamede, suç örgütü yöneticisi İrfan A. ile Hüseyin U. arasında geçen telefon görüşmesinin içeriği de yer aldı. Tape kayıtlarında İrfan A.'nın, “Suçta kullanılan şirket sahiplerinde suçtan elde ettikleri paraların kaldığını bu nedenle silahların patladığını bu nedenle 3 mahkuma baktığını, elindeki iban ve firmaların kimsede olmadığını, Kıbrıs'ta, Sırbistan'da, Gürcistan'da kod isminin bilindiğini, çok yüklü miktarda para kazandıklarını ve parayı sayarken ellerinin yara olacağını, sadece işlerinin para saymak olacağı” şeklindeki suç unsuru görüşme yaptığı belirlendi.



"İrfan A.'nın hesabına 3 yılda 74 milyon 806 bin lira girip çıktı"

İddianamede suç örgütü yöneticisi İrfan A.'nın 2021-2022-2023 tarihi arasındaki banka hesabındaki para miktarlarına da yer verildi. 3 yıl içinde İrfan A.'nın banka hesaplarına çeşitli firmalardan hesabına 74 milyon 806 bin lira giriş, kripto para borsalarında ise hesabından 37 milyon 437 bin lira çıkış olduğu görüldüğü kaydedildi. Kripto varlık hizmet sağlayıcılardan gelen bilgiler kapsamında yapılan tespitlerde ise, bankacılık işlem kayıtlarına göre, analiz konusu şahısların BN Teknoloji AŞ, Paribu Teknoloji AŞ ve Eliptik Yazılım ve Ticaret AŞ kripto varlık hizmet sağlayıcılarına (KVHS) 2021-2023 yılları arasında 616.034.218 TL para çıkışı, 120.486.767 TL para girişi olduğunun belirlendiği de belirtildi.

İddianamede suç örgütü yöneticisi İrfan A.'nın savunmasına da yer verildi. Etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini belirten sanığın 375 sayfadan oluşan savunmasının özetinde, bayan tekstil mağazasının olduğunu, aylık 15-20 bin lira kazandığını, mal varlığının olmadığını, banka hesaplarının bulunduğunu ancak blokeli olduğunu, şirket ve kişisel hesaplarındaki tüm işlemlerin kendisine ait olduğunu, kripto hesaplarını kendisinin kullandığını belirten İrfan A., kuzeni Ramazan A.'nın muhasebe işlerini yürüttüğünü, Hamza K., Cem B., İhsan O., Ferman A., İsmail A., Mehmet D. ile birlikte bireysel ve şirketler üzerinden Forex işlemleri yaptığını, Eşref Veli K. ve Hasan Ç. adına kayıtlı şirketlerin kuruluşlarını yaptırdığını ve ödemelerini yaptığını, oğlu Cüneyt A.'nın hesaplarını, Aslan T. adına olan şirket hesaplarını kendisinin kullandığını belirterek suç örgütünün işleyişini itiraf etti.

Suç örgütü yöneticisi İrfan A., müştekilerin gönderdiği paralar, MASAK hesap hareketleri ve tape kayıtları ile ilgili olarak da, binlerce kişi ile işlemler yaptığını hatırlamadığını, gelen giden paraların Metatrader uygulaması ile ilgili yaptığı yatırımlarla ilgili olduğunu, elden aldığı borcun iadesi olduğunu belirtti.

İddianamede MASAK tarafından aklama suçu kapmasında hazırlanan rapora da yer verildi. Raporda, örgüt yöneticisi ve diğer örgüt mensupları ile suçta kullanılmak üzere kurulmuş paravan şirketler arasında ve bu şahıslara ait Kripto para transferleri analiz edildiğinde şahısların birbiriyle yüklü miktarda para transferlerinin olduğu tespit edilirken, paraların genel olarak kripto para borsalarına aktarılarak paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı ve yaklaşık 30 milyar TL para trafiğinin olduğunun anlaşıldığı belirtildi.



"Nasıl dolandırıldığını anlattı"

İddianamede mağdurlar nasıl dolandırıldıklarını da ayrıntılı olarak anlattı. Suç örgütüne 22 bin 864 dolar parasını kaptıran İ.Ç. ifadesinde dolandırılmasını şöyle anlattı:

“İnternet üzerinden kaldıraçlı işlemler ile ilgili araştırma yaptım. Index FX(indexfx.com) olarak faaliyet gösteren Index Capital Group olarak kendilerini tanıtan bir şirketin reklamını gördüm. Sitede bulunan demo'dan 1000 dolar şeklinde sembolik bir rakam ile satın alma işlemi yaptım. Aynı gün 0531 67 no.lu hattan beni Index FX'ten aradığını söyleyen Tolga Güven olarak tanıtan şahıs aradı. Yatırım için küçük bir meblağ yatırmamı istedi. Şahsın verdiği İndeks Elektronik Bilişim Online adına olan TR73.72 nolu hesaba 5 bin TL gönderdim. Daha sonra Tolga isimli şahıs benim danışmanlığımı yapacağını söyledi. Yağız Karataş isimli şahıs beni arayarak onun yönlendirmesi ile telefonuma 'Meta Trader 4' uygulamasını indirdim ve uygulamada bana hesap oluşturdu. Şahıslar beni arayarak bakiyenin az olması nedeniyle işlemi yapamadıklarını söylemeleri üzerine aynı şirket hesabına 10 bin TL gönderdim. Yüklediğim uygulama üzerinden yüzde 50 kar elde ettiğimi gördüm. Yağız isimli şahıs arayarak meblağı artırmak için bana teklifte bulundu. Şahsın bana verdiği PHM Dijital Teknoloji Bilişim Ltd. Şti adına olan TR76 .45 nolu hesaba 15 bin TL gönderdim. Uygulama üzerinden kazanç sağladığımı gördüm. Şahsın yönlendirmesi ile yine aynı hesaba 140 bin TL gönderdim. Yağız isimli şahıs beni tekrar arayarak para yatırmamı yoksa yatırımımın riske gireceğini söyledi. Bunun üzerine aynı hesaba 22 bin TL para gönderdim. Uygulamadaki paramı çekmek istediğimde şahsın beni oyaladığını ve yine aynı bahanelerle para istemesi üzerine aynı hesaba 16 bin TL, daha sonra 14 bin TL daha sonra 30 bin TL daha sonra 10 bin TL daha sonra 40 bin TL daha sonra 10 bin TL gönderdim. En son da arkadaşım F.K.'nin hesabından 60 bin TL daha gönderdim. Bu paraları yatırdıktan sonra paramı alamadım, dolandırıldığımı anladım. Toplamda zararım 22 bin 864 dolar. Şikayetçiyim.”