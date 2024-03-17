Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü” nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

“Kutsal vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin ‘Şehitler Günü’nü onurla yâd ettiğimiz bugün, Türk tarihinde önemli bir dönüm noktası olan Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109. yıldönümünü büyük bir gururla kutluyoruz” diyerek mesajına başlayan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Aziz milletimiz, yokluklar ve imkânsızlıklar içinde sarsılmaz inancı ve mücadelesi sonucu zaferle sonuçlanarak “Çanakkale Geçilmez” diye yazılan bu destan ile Kurtuluş Savaşı için gerekli mücadeleci ruhu da güçlendirmiştir” dedi.

“18 Mart tarihi bizlere büyük sorumluluklar yüklemektedir” diyen Vali Dağlı, “Kahraman ecdadımızın bizlere miras bıraktığı cennet vatanımıza layıkıyla sahip çıkmak için Çanakkale ruhunu, heyecanını, azmini ve kararlılığını bugün de kalbimizin derinliklerinde hissetmeliyiz. Bizler, Çanakkale şehitlerinin torunları olarak, istiklâlimizden, istikbâlimizden ve hürriyetimizden hiçbir şekilde taviz vermemeliyiz.

Bugün geldiğimiz noktada, bilimin önderliğinde sanayiden teknolojiye, sanattan spora, eğitimden sağlığa pek çok alanda dünyada önde gelen devletlerden biri olmak adına, azim, kararlılık, inanç, milli ve manevi ruh ile hep birlikte omuz omuza verip daha çok çalışarak atalarımızın bizlere bıraktığı mirasa sahip çıkmalıyız. Gelecek nesillerimize müreffeh bir ülke bırakmak için daha çok çalışmak, bu cennet vatanı bizlere yurt yapan atalarımıza ve şehitlerimize karşı olan sorumluluklarımızın başında gelmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünde vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve istiklâli uğrunda kahramanlıkları ve fedakârlıklarıyla bu toprakları bize vatan olarak emanet eden tüm şühedayı ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)