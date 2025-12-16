Merkezi İstanbul’da bulunan Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İş Adamları Derneği (ÇESİAD), Çorum’un Kargı ilçesinde sosyal sorumluluk etkinliğine imza attı.

Yapılan açıklamaya göre; Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İş Adamları Derneği (ÇESİAD) Öğrenci Başkanı Bayram Seven ve bursiyer öğrenciler “Geleceğe Nefes Projesi” kapsamında Çorum’un Kargı ilçesine gitti.

ÇESİAD bursiyerlerinden oluşan bir grup; Bursiyer Öğrenci Başkanı Bayram Seven, Ayşe Nur Üner ve Afife Zeynep Şahinbaş koordinatörlüğünde yürütülen proje çerçevesinde Çorum Kargı Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu pansiyonunu ziyaret etti.

Ziyaretin ilk anları, pansiyon öğrencileriyle yapılan samimi bir kahvaltı ile başladı; bu buluşma sırasında öğrenciler arasında sıcak bir tanışma ve kaynaşma gerçekleşti.

Kahvaltının ardından, projenin adının ilham kaynağı olan fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi. Gençler, doğaya nefes olacak bu anlamlı çalışma ile çevreye ve geleceğe katkı sağladı.

Akşam saatlerinde ise çocuklarla çay eşliğinde keyifli sohbetler edildi ve çeşitli oyunlar oynandı; birbirinden hoş anılar biriktirildi.

Ertesi gün, “Hayal Atölyesi” adlı etkinlik kapsamında çocuklarla birlikte ahşap boyama çalışması yapıldı. Ahşap kitlerin her bir parçası birbirine bağlanırken, çocuklarla da görünmeyen ama kalpten kalbe uzanan yeni bağlar kuruldu. Bu etkinlik, hem bursiyer hem de pansiyondaki öğrenciler için renkli, eğlenceli ve unutulmaz anlar bıraktı.

Projenin tamamlanmasının ardından gönüllü ekip, Kargı Yaylası’na çıkarak doğa ile iç içe bir gün daha geçirdi; koordinatörlerin hazırladığı lezzetlerle piknik yapıldı, Türk kahvesinin yıllardır süregelen hatrına binaen közde kahve pişirildi ve dostlukta 40 yıl temenni edildi, halaylar çekilirken coşku dolu anlar kameraya yansıdı.

ÇESİAD, bu etkinlikle bir kez daha bursiyer öğrencilerle güçlü bağlar kurarken gençlerle geleceğe umutla bakmayı hedefleyen bu tür çalışmalarla toplumsal faydayı artırmayı amaçlıyor.

ÇESİAD, eğitim ve sosyal projelerle bursiyer öğrencilerini desteklemeye ve toplum için değer üretmeye devam ediyor.