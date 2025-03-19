Türkiye Satranç Federasyonu Çorum İl Temsilciği ve Çorum Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile 15-16 Mart 2025 tarihinde Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulunda gerçekleştirilen 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma satranç turnuvasında madalyalar sahiplerini buldu.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma satranç turnuvası dört ayrı kategoride toplam 105 sporcunun katılımıyla yapıldı.

8 Yaş Altı Kategorisinde Şampiyonluğu Cuma Çınar Yenihayat elde edersen, İkinciliği Asil Cindil, Üçüncülüğü Enes Bozkurt, dördüncülüğü Emel Ozan Cidal elde ederken;

10 Yaş Altı Kategorisinde Şampiyonluğu Yiğit Ali Sümbül, İkinciliği Serdar Eren Şenay, Üçüncülüğü Ömer Asaf Taşkın, Dördüncülüğü Ahmet Emir Atmaca elde derken;

Açık Kategoride ise Şampiyonluğu Lütfü Bozkurt, İkinciliği Musa Türkmen, üçüncülüğü Ferhat Ekin, dördüncülüğü Halil Efe Şahanbaz elde etti.

12 Yaş Altı kategorisinde Dereceye giren sporcuların ödüllerini Satranç İl Temsilci Mesut Çetinoğlu takdim etti.

Turnuvada ayrıca Birinciliği Yiğit Etka Yıldız, ikinciliği Yusuf Talha Çakır, Üçüncülüğü Yiğit Musa Serin, dördüncülüğü ise Zeynep Batan elde ederken ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor servisi branş sorumlusu Necati Çamiçi verdi.

Çorum Satranç İl Temsilcisi Mesut Çetinoğlu "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anma satranç turnuvasına il merkezimizden, çevre illerden gelen sporcularında katılım sağlaması bizleri mutlu etmiştir. İlimizde gerçekleştireceğimiz her etkinlikte daha iyisini yapmak için ellerimizden geleni yapmaya çalışacağız. İlimizde etkinliklerin düzenlenmesi de desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Mustafa Demirkıran'a Spor Şube Müdürümüz Ferhat Yıldıza ayrıca teşekkür ediyorum. 14 Nisan 2025 tarihinde geçekleştireceğimiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı 14 yaş ve altı sporcularımızla düzenleyeceğiz turnuvaya satranç sever sporcularımızın katılımını bekliyoruz. Turnuvaya ilişkin ayrıntılı bilgilere http://corum.tsf.org.tr/ web adresimizden ulaşabilirler' dedi.