Gelişim Liginde Çorum FK U 17 takımı play-off final maçını Sorgun Belediyespor deplasmanında yaptı.

Grup maçlarını lider olarak tamamlayan Çorum FK U 17 takımı Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Sorgun Belediyespor ile deplasmanda karşılaştı.

Sorgun İlçe sahasında oynanan maçta tecrübeli isimlerden kurulu rakibi önünde iyi mücadele etmesine karşın gol yollarında başarılı olamayan Çorum FK rakibine 4-1 yenildi.

Çorum FK U 17 takımının finaldeki rakibi oynanacak eleme maçları sonunda belli olacak.