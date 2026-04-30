Gelişim Liginde Çorum FK U 17 takımı play-off final maçını Sorgun Belediyespor deplasmanında yaptı.

Grup maçlarını lider olarak tamamlayan Çorum FK U 17 takımı Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Sorgun Belediyespor ile deplasmanda karşılaştı.

Gençlerbirliği-Sivasspor U 17 play-off maçı İsmail Sırma'nın
Sorgun İlçe sahasında oynanan maçta tecrübeli isimlerden kurulu rakibi önünde iyi mücadele etmesine karşın gol yollarında başarılı olamayan Çorum FK rakibine 4-1 yenildi.

Çorum FK U 17 takımının finaldeki rakibi oynanacak eleme maçları sonunda belli olacak.

Muhabir: Çorum Hakimiyet