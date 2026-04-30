Liseli Genç Erkekler Bocce’de şampiyonluğu Cumhuriyet Anadolu Lisesi kazandı.

Final maçında Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni yenen Cumhuriyet şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Bocce Sahasında yapılan il birinciliğinde 11 okuldan 55 sporcu mücadele etti.

İki grupta yapılan müsabakalar sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan A grubunda Cumhudiyet Anadolu birinci Şehit Erol Olçok Anadolu İHL ikinci olarak yarı finale yükselirken B grubunda ise Şehit Mustafa Solak Anadolu İHL birinci Mehmetcik Anadolu Lisesi ikinci olarak yarı final biletini aldı.

Çapraz olarak oynanan yarı final maçlarında rakiplerini yenen aynı gruptan çıkan Cumhuriyet Lisesi Lisesi ile Şehit Erol Olçok Anadolu İHL finale yükseldi.

Final maçının ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa sporculara ise madalyaları verildi.