Antrenörler Aydın Fırat ve Fatih Saltan ile birlikte Türkiye Şampiyonasında derece yaparak madalya kazanan sporcular İl Müdürü Mustafa Demirkıran’ı ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında Antrenörler ve sporcular çalışmaları ve katıldıkları Türkiye Şampiyoasında elde ettikleri dereceler hakkında bilgiler vererek Demirkıran ve personeline verdikleri destekler için teşekkür ettiler.

İl Müdürü Demirkıran ise şampiyonada madalya kazanan sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek bu başarıların önümüzdeki yıllarda artarak devam etmesi için ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.