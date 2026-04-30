Okullararası Artistik Cimnastik İl Birinciliği’nde ödüller sahiplerini buldu.

Minikler, küçükler ve gençler kategorilerinde yapılan il birinciliği Yeni Spor Salonu’nda yapıldı. Minikler A ve B kategorilerinde Bahçelievler İlkokulu çifte birincilik kazanırken küçüklerde Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu gençlerde ise Spor Lisesi takım birinciliğini kazandılar.

Yapılan yarışmalar sonunda minikler B kategorisinde Bahçelievler İlkokulu takım halinde birinci olurken, Yavuz Sultan Selim İlkokulu ikinci, Özel Çorum Bilgi İlkokulu üçüncülüğü elde etti.

Minikler A kategorisinde ise yine Bahçelievler İlkokulu zirvede yer alırken, Fatih Sultan Mehmet İlkokulu ikinci, Sungurlu İsmetpaşa İlkokulu ise üçüncü olarak tamamladı.

Küçükler kategorisinde ise birincilik kürsüsüne Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu çıkarken, TED Koleji ikinci, Özel Elit Koleji üçüncü oldu. Gençlerde Çorum Spor Lisesi birinci, Eti Anadolu Lisesi ise ikinci olarak tamamladı.

Yarışmalar sonunda törenle dereceye giren okullara kupa, öğrencilerine ise madalyaları verildi.