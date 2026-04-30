Paralimpik sporcu Ecrin Naz Duacı’yı kabul ederek başarılar diledi.

My Tasarim Koleji öğrencisi Paralimpik Powerlifting Halter branşında mücadele eden Ecrin Naz Duacı ve Beden Eğitimi Öğretmeni İsmail Sırma Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu’da hazır bulundu.

Ziyaret sırasında Paralimpik Sporcu Ecrin Naz Duacı çalışmaları ve katılacağı organize hakkında bilgiler verdi. İl Müdürü Mustafa Demirkıran da Paralimpik sporcuyu tebrik etti ve onun azmi tüm gençlere örnek olmasını diledi.

Demirkıran ‘Her zaman sporcularımızın yanındayız ve başarı yolculuklarında onlara destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz’ dedi.