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Niğde'de emekli polis babasının beylik tabancasıyla kendini vuran genç hayatını kaybetti.

Olay, Dere Mahallesi Horasanlı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. (18), emekli polis babasının tabancasıyla başına ateş etti. Yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı halde bulduğu A.D.'yi ambulansla Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. A.D. doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA