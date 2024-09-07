Çorum'da bir zanlı, tartıştığı kişiyi kurusıkı tabancayla vurarak yaraladı.
Aralarında önceden anlaşmazlık bulunan Mustafa Y. (18) ile Samet V. (18) arasında Çepni Mahallesi Kerebi Gazi 1. Cadde'de tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Samet V, kurusıkı tabancayla Mustafa Y'ye ateş etti.
Mustafa Y'nin yaralandığı olay nediniyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralanan Mustafa Y, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye gitmeyi reddetti.
Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Editör: Anadolu Ajansı