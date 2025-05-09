Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında yapılacak branş gösterileri için bir toplantı yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran başkanlığındaki ilk toplantının ardından dünde branş antrenörlerinin katıldığı bir toplantı yapıldı. Toplantıya Şube Müdürleri ile birlikte gösteri yapacak braşların antrenörleri ve yetkililer katıldılar. İl Müdürü Mustafa Demirkıran, 19 Mayıs’ın en güzel şekilde kullanması için çalışmalarının devam ettiğini belirterek tüm antrenörlerden bu kutlamalara renk katacak gösteriler istedi.