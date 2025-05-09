Karaman’da yapılan Yurtlig Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonasında Hüseyin Umut Çiğdem iki altın Nazlı Karaman ise bir altın bir gümüş madalya kazandı.

Yurtlar Arası Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonasında Kerebi Gazi Öğrenci Yurdu’ndan Hüseyin Umut Çiğdem 65 kiloda hem sağ kol hem de sol kolda iki altın madalya kazandı.

İskilipli Atıf Hoca Öğrenci Yurdu öğrencisi Nazlı Karaman ise sol kolda birinci sağ kolda ise ikinci olarak şampiyonayı iki madalya ile tamamladı.

Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bilek Güreşi EYT antrenörü Hasan Çalışkan yönetiminde çalışmalarını sürdüren sporcuların elde ettiği başanılardan dolayı son derece mutlu olduğunu söyledi.

Bu sporcuların geçen ay Kayseri’de yapılan Türkiye Şampiyonasında 36 rakipleri arasında kürsüye zorladığını belirten Hasan Çalışkan daha büyük başarılar için daha fazla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.