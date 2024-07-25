Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Faruk Cıdık, tarafsız ve özgür bir basının güçlü demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olduğunu söyledi.

Faruk Cıdık, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

1908 yılında, Türk basınında sansürün kaldırıldığı 24 Temmuz tarihinin Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlandığını hatırlatan Cıdık, mesajında şu görüşleri dile getirdi:

"Tarafsız ve özgür bir basınının varlığı, güçlü bir demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Halkımıza doğru haber alma imkânı sağlayan, düşüncelerini başkalarıyla paylaşmasına aracı olan basın kuruluşları, hiç şüphesiz çok önemli toplumsal bir görev ifa etmektedir. Bu sebeple tarafsız bir şekilde görevini yerine getiren özgür basın, demokratik toplum düzenin en büyük güvencesidir. Artık her insanın bilgiye ulaşma, doğruları öğrenebilme ve kendi fikirlerini ifade edebilme özgürlüğünün en temel hak olduğu görüşü, modern dünyada tartışmasız kabul görmektedir. BU duygu ve düşüncelerle; gücün değil doğrunun, çoğunluğun değil eşitliğin, yandaşlığın değil gerçeğin sesi olan basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı tebrik eder, özgürlükler dilerim."

(Haber Merkezi)