Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, dün Çorum’a geldi.

Samsun’a cenazeye giderken Çorum’a uğrayan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti ve BBP tarafından ağırlandı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın tarafından Park ve Bahçeler Müdürlüğünde düzenlenen kahvaltı programına AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, İl Başkan Yardımcısı Av. Abdulbaki Kartancı, BBP İl Başkanı Av. Özkan Yandım, Merkez İlçe Başkanı Koray Tutkun, Gülşehri Belediye Başkanı Şakir Yıldırım, Alperen Ocakları İl Başkanı İnan Aktaş ve partililer katıldı.