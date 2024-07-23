CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Genel Meclisi Üyesi Ümit Er ile birlikte Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ni ziyaret etti.

Milletvekili Tahtasız ziyarette Birlik Başkanı Yılmaz Kaya ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Maliyetlerin artmasıyla birlikte piyasa şartlarına göre düşük kalan çiğ süt fiyatında artış yapılmamasının üreticiyi üretimden soğuttuğunu belirten Tahtasız, damızlık hayvanların da kesime gitmesine neden olduğunu söyledi.

İktidarın üreticinin ahını aldığını ileri süren Tahtasız, “Açıkladıkları fiyat ve uyguladıkları politika nedeniyle çiftçiyi ve hayvancılıkla uğraşanları üretimden soğutan AKP iktidarı, çiftçimizin, üreticimizin hem ahını hem de vebalini alıyor. Ülkemizi hızla tarım ve hayvancılık ülkesi olmaktan uzaklaştırıyor. Ülkenin geleceğine dinamit koyan bu iktidar gidecek, üretimi destekleyen, çiftçiye hak ettiği kanuni teşvikleri veren CHP iktidarı gelecek” dedi.