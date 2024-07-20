Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Faruk Cıdık, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekâtı ile Ada halkının huzur ve güvene kavuştuğunu belirterek, “Kıbrıs Türk halkının hürriyetini teminat altına alan bu harekât, tarihe, kan ve gözyaşını durduran ve barış getiren ender bir askeri operasyon olarak geçmiştir." dedi.

Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 50. Yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Faruk Cıdık, şu görüşleri dile getirdi:

"Kıbrıs Türk halkını hedef alan baskı, terör ve insanlık dışı sindirme hareketlerine son veren 20 Temmuz Barış Harekâtı, Ada halkının geleceğe umut ve güvenle bakmasını sağlamış ve Doğu Akdeniz’de barış ve istikrarın temelini atmıştır. Eğer bugün Mavi Vatan'dan bahsedebiliyorsak 1974'teki bu kararlı ve dirayetli duruş sayesindedir. Bugün iktidarda bulunanların bu konudaki en büyük sorumlulukları, işte bu şahsiyetli duruşu devam ettirebilmektir. Ve unutulmamalıdır ki 20 Temmuz 1974, farklı fikirlere sahip partilerin ülkenin çıkarları için nasıl güçlü bir ortak irade gösterebileceğinin en güzel örneğidir. 20 Temmuz, siyasetin ortak meselelerdeki samimi işbirliğinin Türkiye’nin çıkarlarına hizmet edeceğinin bir göstergesidir. Bu vesileyle Harekât'ın gerçekleştirilmesinde başrol oynayan merhum Başbakan Bülent Ecevit ve merhum Millî Görüş Lideri Necmettin Erbakan Hocamız başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum."