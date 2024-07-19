Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’nın partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmaya tepki gösterdi.

Milletvekili Kaya’nın Devlet Tiyatro Salonu’ndaki toplantıda kullandığı “Kendi partimizden seçilmiş ilçe belediye başkanlarımıza daha çok yardım edeceğiz ve diğer belediyelerden AK Partili belediyelerin bir farkı olsun” sözlerini eleştiren Nuri Kuşcu, “Sayın Kaya’nın dile getirdiği ifadeler, siyasi etik ve kamu hizmeti anlayışına aykırı bir yaklaşımı ortaya koymaktadır. Bu tür açıklamalar, kamu kaynaklarının adil ve eşit bir şekilde dağıtılması ilkesine ters düşmekte ve toplumda derin ayrışmalara yol açabilecek niteliktedir” dedi.

Devlet yönetiminin ve kamu hizmetlerinin tüm vatandaşların eşit bir şekilde faydalanması gereken hizmetler olduğunu ifade eden Kuşcu, “Belediye başkanlarının, partilerine göre ayrımcılığa tabi tutulması, demokrasiye olan güveni zedeleyecek ve toplumsal barışı olumsuz etkileyecektir. Bu tür ayrımcı yaklaşımlar, siyasi etiğin ve kamu hizmeti anlayışının temel prensiplerine aykırıdır.

Bu vesileyle, tüm siyasileri ve kamu görevlilerini, hizmette adalet ve eşitlik prensiplerine uymaya davet ediyoruz. Halkımız, ayrımcılığa dayalı yaklaşımları değil, herkese eşit ve adil hizmet sunan bir yönetim anlayışını hak etmektedir” açıklamasında bulundu. (Haber Merkezi)