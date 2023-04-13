16- Aracınızda bulunması gereken malzemeler;

Ön tekerleği, arka tekerlek takip eder, sırrınca öncelikle resmi araçlar örnek olmalıdır.

''Dağ başına kış gelir / İnsan başına iş gelir / İhtiyaç duyduğumuz anda / Bu malzemeler hoş gelir''

* Zincir: Kimsenin olmadığı yerde kullanmak zorunda kalacağınızı düşünerek mutlaka zaman zaman tatbiki olarak lastiklere takmayı deneyiniz. Şimdi artık araçlara zincir takmak pratikleşti ama hiç denemeyen sürücü hata yapabilir veya zorlanır. Kışın birçok sürücünün yolda bir başkasından zincirini takması için yardım istediğine şahit oluruz. Okullarda verdiğim seminerlerde ehliyeti olan bayan öğretmenlerimize, 'Hiç zincir takmayı denediniz mi?' sorduğumda ekseri çoğunluktan hayır cevabı aldım. Akabinde hayatın içinden verdiğim örneklerden sonra, ''Hocam haklısın, en kısa sürede zincir takmayı tatbiki olarak deneyeceğim. Bu zamana kadar ihtiyaç olmadığından, hiç düşünmemiştim'' diye cevaplar aldım. Trafikte, en iyi eğitim önceden yapılan tatbikattır.

'Çan çene, çon çene çin çini çon çene / yazın yatanı kışın büvelek tutar.

* Reflektör: ihtiyaç halinde 150 metreden görülebilecek, rüzgârda devrilmeyecek şekilde, sağlam ve kullanılabilir olmalıdır.

Pek çok sürücü bir dönemeçten ya da tepe üstünden sonra ansızın karşılarına çıkan arızalı bir aracın yarattığı tehlikeyi yaşamışlardır. Hiç bir işaret koymaksızın ya da taş dizerek, yola ilk yardım çantası, bidon, kriko ve benzeri şeyleri koyarak, üstüpü, eski lastik yakarak yanlış işaretleme yapan araç sahipleri, ne yazık ki ölümcül kazaların sorumlusu olmaktadır. Ünlü ralli sürücüsü Renç Koçibey'in de işaretlenmemiş bir araca çarparak yaşamını yitirdiğini hatırlayalım ve lütfen kurallara uygun işaretleme yapalım.

* El feneri/şarjlı lamba: Araçtaki elektrik aksamı arızalanıp, tüm lambalar sönebilir. Bu halde iken, gece tehlikeli bir yerde trafiğin ortasında kalabilir, uyarı işareti veremez ve kazaya sebep olabilirsiniz.

Yıllar önce yaşadığım bir anımı ders alınması düşüncesiyle siz değerli okuyucularımla paylaşmak istiyorum. Zira en kolay tedbir, başkalarının yaptığı hatalardan hemencik ders almak ve o hataya düşmemektir. Bir gece Amasya'dan Çorum'a doğru özel otomobilimle geliyorum. Yolda aracın tüm elektrik aksamı söndü. Ne farlar yanıyor ne de korna çalışıyor. Araçta stop etti. Mecburen sağa çektim. Yolda pek geniş değil. Yolun hemen yanında otlar da yükselmiş. Bilhassa gece olması nedeniyle, görüş alanını daha da zorlaştırıyor. Böyle olunca, arkamızdan gelecek dikkatsiz bir aracın bizim araca vurma ihtimali çok yüksek. O zaman araçta, acil uyarı yapacak ne el feneri var, ne de reflektör. Velhasıl Allah'a emanetiz. Hemen araçtan indim, çocukları çıkardım ve güvenli bir alana aldım. İşin aksi tarafı cep telefonu da çekmiyor. Doğrusu epey panikledim. Çünkü gece olması nedeniyle, yabancı araçlar durmaz diye düşündüm.

Üzerimdeki açık renkli montu çıkarıp, gelen araçlara sallayarak hem kaza yapmaması için uyarmaya çalıştım, hem de yardım talep ettim. 28 plakalı bir kamyon durdu. O anki sevincimi anlatamam. Kamyon şoförüne, bir iki yakınımın telefon numarasını verdim. Şayet bunlara ulaşamazsan en yakın olan Mecitözü ilçe emniyet müdürlüğüne uğra, durumumu anlat bir usta gönderilmesi noktasında yardım talep ettiğimi lütfen söyleyiniz, dedim. Çünkü tanımadığınız bir ortamda 24 saat yardım talep edebileceğiniz en kolay yer güvenlik güçlerimizdir. Netice de bir usta geldi ve arızayı giderdi. Yolumuza devam ettik.

'Bir musibet, bin nasihatten iyidir' misali o sabah ilk işim; arabaya başta el feneri ve işe yarar bir reflektör almak oldu.

Ayrıca; olası depremler sonrasında da kullanabilirsiniz. İsterseniz 17 Ağustos depremi sonrası oluşan manzarayı şöyle bir hatırlayınız… Gecenin ahirinde 'bir mum, bir el feneri, bir lazer, bir ışıldak ne kadar değerliymiş meğer' diyenlerin sayısı o ortamı yaşayanlar kadardır…

* Battaniye: Bakınız bir battaniyenin kaç tane faydası var.

a) Yangında, motorun üstüne

b) Karda, buzda tekerin altına

c) Doluda, aracı korumak için üstüne

d) Depremde, soğuktan korunma amaçlı olarak

e) Kaza anında, sedye olarak

f) Ölümcül kazalarda, ceset torbası olarak

g) LPG alevlenirse, ıslayıp boğarak,

h) Piknik yaparken, zemine sererek

i) Çoluk çocuk varsa, üstüne koyup sallayarak kullanılabilirsiniz.

j) Mecburiyet oluştuğunda atlama çarşafı olarak kullanma amaçlı,

k) Mecburiyette güneşte kalındığında, gölgelik yapma amaçlı,

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TAVSİYE: 50 yılın birikimi olan, muhtevasında 660 adet farklı nükteli nasihatin yer aldığı Mahirane Söylemler ve -hikâyeden şiire sızan- Susamak kitaplarımı mutlaka okumanızı ve evlatlarınıza okutmanızı samimi olarak tavsiye ediyorum. Yukarıdaki telefondan iletişime geçerek, benden imzalı olarak (tanesi 50 TL) veya Osmancık'ta Topçuoğlu Mağazası'ndan temin edebilirsiniz.