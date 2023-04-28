Çorum’un İskilip İlçesinde meydana gelen trafik kazasında bir genç yaşamını yitirdi.

Park halindeki 6 araca çarptı Park halindeki 6 araca çarptı

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Eser’in kullandığı araç, İskilip istikametinden Sanayi yönüne seyir halindeyken  hayvan pazarının karşısında kaygan zeminde kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak savruldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza sonucu araçta sıkışan yaralı  genci, araçtan çıkartarak ambulansla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırdı.

Eser Kuyumcu  sahibi Abdullah Eser’in oğlu olan 19 yaşındaki Ahmet Eser tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi bugün İskilip Ulu Camii’nde Cuma namazına mütakip kılınacak cenaze namazından sonra Mecitözü bayındır köyünde toprağa verilecek.