Çorum’un İskilip İlçesinde meydana gelen trafik kazasında bir genç yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Eser’in kullandığı araç, İskilip istikametinden Sanayi yönüne seyir halindeyken hayvan pazarının karşısında kaygan zeminde kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak savruldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza sonucu araçta sıkışan yaralı genci, araçtan çıkartarak ambulansla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırdı.

Eser Kuyumcu sahibi Abdullah Eser’in oğlu olan 19 yaşındaki Ahmet Eser tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi bugün İskilip Ulu Camii’nde Cuma namazına mütakip kılınacak cenaze namazından sonra Mecitözü bayındır köyünde toprağa verilecek.