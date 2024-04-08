Bursa’da 19 yaşındaki genç yanında tüfekle birlikte ölü bulundu. Polis çok yönlü soruşturma başlattı. Olay yerine gelen anne babasının feryadı ise yürekleri dağladı

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ses üzerine parka bakan çevredeki vatandaşlar bir kişinin yerde yattığını gördü. İhbar üzerine bölgeye çok kısa sürede gelen polis ekibi bir gencin yerde kanlar içerisinde yattığını ve yanında da bir tüfek bulunduğunu gördü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin yaptığı incelemede hayatını kaybeden gencin Buğra Han D. (19) olduğu tespit edildi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis kriminal inceleme yaptı.

Acı haberi alan gencin anne ve babası olay yerinde feryat ederek sinir krizi geçirdi. Polis acılı aileyi sakinleştirmeye çalıştı.

19 yaşındaki gencin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü.

Öte yandan psikolojik sorunları olan Buğra Han D.'nin sabah evden işe gitmek için çıktığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.