TÜRKAV Çorum Şube Başkanı İsmail Deli, 12 Eylül darbesinin yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yayınladı.

12 Eylül 1980 askeri darbesinin tarihe kara bir leke olarak geçtiğini belirten TÜRKAV Çorum Şube Başkanı İsmail Deli, “Vatanın gerçek evlatları sanık sandalyesine oturtulmuş, adalet terazisi olmayan, cuntacıların gölgesinde kalan, hakim ve savcılar tarafından yargılanmıştır” dedi.

12 Eylül 1980 askeri darbesinin üzerinden 45 yıl geçtiğini ve acıların o günkü gibi taze o günkü kadar sıcak olduğunu dile getiren TÜRKAV Çorum Şube Başkanı İsmail Deli, “Binlerce ülküdaşımız, yalancı şahitlerle desteklenmiş, mesnetsiz iddialarla tutuklanmış, işkenceler görmüş, zindanlarda tarifi imkansız çileler çekmişlerdir. Tek sevdaları tam bağımsız Türkiye ve Türk milletinin bekası olan bu gençlik, hapishanelerde akıl almaz işkencelere maruz kalmış, ölümle sınanmış, yağlı urganlarla imtihan edilmişlerdir. Başbuğumuz Alparslan Türkeş başta olmak üzere 587 ülkücü ‘MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası'nda’ idam ile yargılanmış, 5 yıl 11 ay 8 gün süren yargılama sürecinde Başbuğumuz Alparslan Türkeş 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmıştır. Türk milletini sevmekten, devlete, cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıkmaktan başka bir suçları olmayan Yusuf yüzlü fidanlarımız; Ahmet Kerse, Ali Bülent Orkan, Cengiz Baktemur, Cevdet Karakaş, Fikri Arıkan, Halil Esendağ, İsmet Şahin, Mustafa Pehlivanoğlu ve Selçuk Duracık idam edilmişlerdir. Onlar ki devlet yaşasın diye, idam sehpasına gülerek gitmişlerdir. Onlar idam sehpalarına başlarını koyarken biz de o sehpalara gül koyduk. Ne devletimize, ne silahlı kuvvetlerimize ne de devletin kurumlarına küsmedik, ihanet etmedik. Onlar dallarımızı budadıkça bizler çınar gibi kök saldık. Suçsuz ülküdaşlarımızı idam sehpasına çıkaran, işkence eden, 12 Eylülleri, cuntacıları ve emir aldıkları Amerika’yı unutmadık. Andolsun ne sizi nede kahpe eylülleri unutmayacağız. Başbuğum bu gafillere şöyle haykırıyordu: ''Bize yaptıklarınızı gelecek nesiller asla unutmayacak'' O nesil olarak bizler de diyoruz ki ''Hem bu dünyada hem de mahkeme-i kübrada davacıyız. İki elimiz yakanızda olacaktır. 45 yıldır ne sizi, ne de yaptıklarınızı unutmadık. O gün Hüseyin'ce ihanete karşı çıktık diye Ulucanlarda ciğerlerimize tuz bastınız. Sonrada bize 12 Eylülde Kerbela'yı yaşattınız. Unuttuğunuz bir şey vardı bin kez Kerbela'yı yaşatsanız da biz Hüseyin'ce duruşumuzu bozamayacağız” ifadelerini kullandı.

TÜRKAV Çorum Şube Başkanı İsmail Deli, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Unutulmasın ki tarih bizim Yusuf yüzlülerimizi rahmetle anarken, sizleri de lanetle hatırlayacaktır. Herkes bilsin ki; ülkücü milliyetçi hareket, dün zulme, işkenceye boyun eğmedi, tehditlere teslim olmadı. Vatan için baş verdi, baş eğmedi. Devletin asil evlatları dün olduğu gibi bugün de merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in izinde, bilge liderimiz Devlet Bahçeli’nin emrinde, genel başkanımızın kılavuzluğunda ve teşkilatlarımızın destekleri ile yürümeye devam edecektir. Unutmayın “küresel ve yerel oyunlara karşı milli duruşun tarafıyız” dedi. Liderimizin gözü gibi koruyup tamama erdirmek için gece gündüz çalıştığı “Terörsüz Türkiye” hedefine adım adım yaklaşıyoruz. Bin yıllık kardeşliğimizi hiçbir küresel ve yerel provakatif mihraklara yedirmeyeceğiz. Terörsüz Türkiye demek aynı zamanda terörsüz bölge demektir. Hiç kimse heveslenmesin doğusu ile batısı ile el ele vererek bu süreci milletimizin ve bölgenin hayrına olacak şekilde tamamlayacağız. Bu millet terör ve anarşiden çok çekti. Hiç kimse gençliğimizi sokakların karanlık izbelerine çekmeye heveslenmesin. Biz bu devleti ve bin yıllık kardeşliği sokakta bulmadık ki orda kaybedelim. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, Başbuğumuz Alparslan Türkeş'e, ülkücü şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.”

(Haber Merkezi)