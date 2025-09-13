Çorum'un Alaca ilçesinde 21 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Alaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda 21 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Ele geçirilen kenevirler, Alaca İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Alaca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla imha edildi.
Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, vatandaşların yasa dışı ekim ve benzeri durumlarda güvenlik güçlerine ihbarda bulunmaları çağrısında bulundu.
Muhabir: Anadolu Ajansı