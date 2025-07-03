Çorum'da, 1980 yılında yaşanan olaylarda hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

Çorum Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nda toplanan katılımcılar, Bahabey Caddesi'nden Kadeş Barış Meydanı'na yürüdü.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu tarafından sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenen törende, 45 yıl önceki olaylarda hayatını kaybeden 57 kişi anıldı.

Anma etkinliğinde Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı cem ekibi semah döndü.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, Çorum'da, Sivas'ta, Kahramanmaraş'ta yaşananları unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirterek, adaletin yerini bulmasını beklediklerini söyledi.

Geçmez; “Biz kimsenin düşmanı değiliz. Olsa olsa insanları birbirine düşman edenlerin düşmanı oluruz. Lakin, barış ve adalet talebimizin de biran önce yerine getirilmesini talep ediyoruz” dedi.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu sözcüsü Ahmet Özdel ise Çorum'da yaşananların aynı mahallede yaşayan farklı mezhep ve düşüncedeki insanların birbirine karşı eylemi olmadığını, yaşanan resmi güçlerin belli odakları ve grupları sistemli olarak kullanmasından kaynaklandığını söyledi.

‘Bu topraklarda kadim bir kültürün mirasını taşıyoruz.’ diyen Özdel; “Eski milletvekili Adnan Türkoğlu’nun dediği gibi şehir meydanına Barış Anıtı dikilsin ve bundan sonraki nesiller geçmişini unutmadan, barışa ve kardeşliğe sahip çıksın” ifadelerini kullandı.

Anma etkinliklerine CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Türkiye ve Avrupa’daki Alevi Birlikleri ve Federasyonlarının temsilcileri, CHP, KESK üyelerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Anma etkinlikleri yapılan konuşmaların ardından sona erdi.