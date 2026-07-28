Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından 2025 Yılı Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen "BizimOra'nın Kadınlarından Sağlıklı Atıştırmalıklar Projesi", Çorum'da hayata geçirildi.

Kadın kooperatiflerinin iş birliğiyle yürütülen proje; kentin yöresel ürünlerini katma değerli, yenilikçi ve sağlıklı gıda ürünlerine dönüştürerek kadın girişimciliğini güçlendirmeyi, yerel üretimi desteklemeyi ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamayı hedefliyor.

Proje kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı İyi Tarım Uygulamaları kapsamında BizimOra Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından Çorum'da ilk kez üretimi gerçekleştirilen safran başta olmak üzere, kente özgü yöresel hammaddeler yenilikçi ürün geliştirme çalışmalarında kullanılmaya başlandı.

Böylece Çorum'un önemli tarımsal değerleri, kadın emeği ve AR-GE odaklı üretim anlayışıyla ekonomik değeri yüksek ürünlere ve yeni nesil sağlıklı atıştırmalıklara dönüştürülüyor.

Proje, BizimOra Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile otizmli bireylere yönelik sosyal çalışmalar yürüten Mavi Umutlar Kadın Kooperatifi ortaklığında uygulanıyor.

İki kadın kooperatifinin güç birliğiyle hayata geçirilen çalışma, ortak üretim kültürünü ve dayanışmayı ekonomik değere dönüştüren başarılı bir model olarak dikkat çekiyor.

Temmuz ayında başlayan tarihinde başlayan proje kapsamında "Ürün Geliştirme Temel Eğitimi", "Yöre ve Hammadde Analizi" ile "Yeni Ürün Geliştirme" başlıklarında kapsamlı eğitimler gerçekleştirildi. Eğitimlerin ardından uygulamalı üretim aşamasına geçilerek Çorum'un simgesi olan leblebi kullanılarak sağlıklı atıştırmalık ürün geliştirme çalışmaları yürütüldü. Aynı zamanda, safranın farklı ürün gruplarında değerlendirilmesine yönelik ürün geliştirme (ÜR-GE) faaliyetleri de başlatıldı.

Projenin ilk somut çıktıları arasında yer alan Leblebi Helvası ve Çorum Kurusu, geleneksel lezzetlerin yenilikçi yaklaşımla yeniden yorumlanmasının başarılı örnekleri oldu. Çorum'un UNESCO Gastronomi Kenti adaylığı sürecine de katkı sunması hedeflenen bu ürünler, 38. Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali kapsamında açılan stantta ziyaretçilerin beğenisine sunularak yoğun ilgi gördü.

Proje çalışmaları, yapılan izleme ziyareti ile yerinde incelendi. İzleme ziyaretine OKA Uzmanı Hüseyin Akın Uğurlu ile Çorum Yatırım Destek Ofisi (YDO) Koordinatörü Tuğba Purtul Kılıç katıldı. Ziyarette BizimOra Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Emine Çiğdem Özyurt, Mavi Umutlar Kadın Kooperatifi Başkanı Fatma Avuncu, kooperatif ortakları Fatma Genç ve Ebru Bozok, Proje Koordinatörü Merve Kayaokay ile Yüksek Gıda Mühendisi Cem Kösemeci, yürütülen faaliyetler, geliştirilen ürünler ve projenin mevcut çıktıları hakkında kapsamlı bilgi sundu.

Projenin ilerleyen aşamalarında kadın kooperatiflerinin kurumsal kapasitelerini güçlendirmeye yönelik "Kooperatif Kurumsal Kapasite Geliştirme", "Ambalajlama ve Etiketleme", "Ürün Hikâyeleştirme", "Yerel Kimlik Oluşturma", "Markalaşma", "Pazarlama ve Ticarileştirme" başlıklarında eğitim ve danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirilecek. Böylece yalnızca yeni ürünlerin geliştirilmesi değil, bu ürünlerin güçlü bir marka kimliğiyle pazara sunulması ve sürdürülebilir bir ekonomik modele dönüştürülmesi de hedefleniyor.

Yerel ürünleri yenilikçi üretim anlayışıyla yüksek katma değerli gıda ürünlerine dönüştüren proje; kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi, kooperatifler arası iş birliğinin geliştirilmesi, Çorum'un tarımsal ve gastronomik mirasının ekonomik değere dönüştürülmesi ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi açısından örnek bir uygulama niteliği taşıyor. Projenin, yerel kalkınmada kadın kooperatiflerinin rolünü güçlendiren ve Çorum'un gastronomi vizyonuna katkı sunan başarılı bir model olarak yaygınlaştırılması hedefleniyor.