Çorum merkeze bağlı Kuşsaray köyünde “Dayanışma Şenliği ve Dostluk Buluşması” adı altında bir etkinlik düzenlendi.

Kuşsaray Köyü Muhtarlığı tarafından düzenlenen şenlik, Kuşsaray Köyü İlkokulu önünde büyük bir katılımla gerçekleştirilirken, şenliğe yerel sanatçıların konserleri ve davul-zurna eşliğinde çekilen halaylar damga vurdu.

Şenliğe; yerel sanatçılardan; İsmail Bilgin, Veli Keser ve Grubu, Selahattin Toprakçı, Fikret Özpolat, Nesimi Bilgin, Çiçek Erdemir, Grup Günebakan (Dinçer Şimşek – Zeynel Demir – İbrahim Çelikcan – Çiğdem Önal Kocabıyık), İsmail Güçlü - Gürkan Koyun ve Grup Devinim (Filiz ve Özgür Arslan) katıldı. Davul - zurna eşliğinde halayların çekildiği şenliğin sunumunu ise Çiğdem Önal Kocabıyık üstlendi.

Kuşsaray Köyü Muhtarı Bülent Özkan, Dernek Başkanı Levent Özkan ve Kuşsaray Dernekleri Platformu Sözcüsü Aslan Erkan tarafından organize edilen şenlik piknik havasında, demokratik bir ortamda, coşku içerisinde tamamlandı.

Muhtar Bülent Özkan, Dernek Başkanı Levent Özkan, Kuşsaray Dernekleri adına Arslan Erkan ve Dr. Atilla Ilıman’ın birer konuşma yaptığı şenlikte birlik ve beraberlik vurgusu yapılırken, dayanışma ve birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekildi.

Şenlikte çocuklar arasında çuval yarışı, yumurta yarışı, sandalye kapma yarışı ile büyükler arasında halat çekme yarışı düzenlendi.