Çorum Osmancık ilçesinde devrilerek bariyerlere çarpan minibüsteki biri çocuk 10 kişi yaralandı.
D-100 kara yolunda seyreden Kuddüs B. (38) idaresindeki 06 DK 1120 plakalı minibüs, Akören köyü mevkisinde devrilerek bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile birlikte minibüste bulunan Ayşegül B. (25), Esma B. (61), Seher Ç. (46), İbrahim Ç. (45), Zeynep B. (3), Hatice B. (28), Sefanur E. (24), Merve B. (24) ve Hasan E. (49) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.