Trendyol 1. Lig'de Çorum FK'nın rakiplerinden Serik FK'yı çalıştıran Sergey Yuran, 28 yaşındaki defans oyuncusu olan oğlu Artem Yuran'ı transfer etti.
Oyuncu, Serik FK ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden olan Serik FK, ilginç bir transfere imza attı.
BABASI, OĞLUNU TRANSFER ETTİ
Geçtiğimiz haftalarda Serik FK'nin başına geçen Sergey Yuran, takımına oğlunu transfer etti. 28 yaşındaki defans oyuncusu Artem Yuran, Akdeniz ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Muhabir: Çorum Hakimiyet