Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Çorum'un Oğuzlar Belediyesi ile Ortaköy ilçesine bağlı Aşdağul Belde Belediyesine araç desteğinde bulundu.
TBB'nin 40 belediyeye hibe ettiği 40 yeni araç için Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde teslim töreni düzenlendi.
TBB Başkanvekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, belediye görevlilerine araçların sembolik anahtarlarını verdi.
Törende, Aşdağul Belde Başkanı Şenol Öncül lastikli kepçe, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci de 4x4 pikabın anahtarını Karalar'dan teslim aldı.
Editör: Anadolu Ajansı