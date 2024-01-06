Ankara'da yaşayan Çorumlu genç kadın geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde çocuklarını okuldan almak için giden Şefika A.'ya (37), karşıdan karşıya geçerken otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri iki çocuk annesi genç kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Genç kadının cenazesi otopsi için hastaneye kaldırılırken, aracın çarptığı 9 yaşındaki kızının durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.