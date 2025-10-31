Çorum'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Gülabibey Mahallesi Rüstem Eren Parkı'nda E.P. (22), S.Y.Ö. (16) ile Y.Ç. (15) ve M.S. (21) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Y.Ç. ve M.S, bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın şüphelilerinden S.Y.Ö. polis ekiplerince gözaltına alınırken, diğer şüpheli E.P'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.