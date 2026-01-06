Trendyol 1. liginde Çorum FK’nın rakiplerinden Bandırmaspor kadrosuna iki tecrübeli ismi kattı.

Bandırmaspor Serikspor’dan Amaral ve Hatayspor’dan Kerim Alıcı’yı kadrosuna kattı.

Kariyerinde Benfica, Vitória Setúbal ve Lech Poznan gibi önemli kulüplerin formasını terleten 34 yaşındaki Portekizli ofansif orta saha, Amaral kendisini 1.5 yıllığına Bordo-Beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Diğer transfer Kerim Alıcı ise önemli kulüplerin formasını terleten 28 yaşındaki başarılı sağ bek, kendisini sezon sonuna kadar Bordo-Beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.