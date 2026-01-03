Trendyol 1. ligde Sakaryaspor bir yılda yedinci teknik adam ile anlaştı.

Geçen sezona Mesut Bakkal ile başlayan Mustafa Dalcı ile devam eden yeşiysiyahlı takım İlker Püren ve son olarak ta İrfan Buz ile sezonu tamamladı.

Yeni sezonada İrfan Buz ile başlayan Sakaryaspor ardından Serhat Süssü, Furkan Aksuoğlu ile devam eden teknik direktör değişikliğinde son olarak hafta maçında Hakan Kutlu ile anlaştı.

Sakaryaspor’da bir yılda görev yapan ve bırakan altı teknik adamın görev süreleri Mesut Bakkal: 2 Ekim 2024 – 28 Ocak 2025. Mustafa Dalcı: 29 Ocak 2025 – 6 Şubat 2025, İlker Püren: 6 Şubat 2025 – 22 Nisan 2025, İrfan Buz, 25 Nisan 2025 – 31 Ağustos 2025, Serhat Sütlü, 7 Eylül 2025 – 6 Aralık 2025, Furkan

Köseoğlu(Altyapıdan) 7 Aralık 2025 - 28 Aralık, Hakan Kutlu 30 Aralık