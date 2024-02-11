Bolu’nun Göynük ilçesinde 2 gündür yakınlarının haber alamadığı İlyas Aslan’ın Sünnet Gölü’nde cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Göynük ilçesinde Sünnet Gölü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde ikamet ettiği öğrenilen İlyas Aslan (63), 2 gün önce Göynük ilçesi Sünnet köyü Yapraklı Mahallesi’ndeki evine geldi. İlçedeki evinden 8 Şubat gecesinde çıkan Aslan, köyün yakınında bulunan Sünnet Gölü’ne doğru giderek ortalıktan kayboldu. Ailesinin bir süre ulaşamadığı İlyas Aslan için sosyal medyadan ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne kayıp ihbarında bulunuldu. Arama kurtarma ve jandarma ekipleri tarafından Göynük ilçesinin Sünnet Gölü mevkiinde 2 gündür karış karış aranan İlyas Aslan’ın, Sünnet Gölü’nde cansız bedenine ulaşıldı.

2 gündür aranan Aslan’ın cesedi Sünnet Gölü’nün kıyısında bulundu. Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerinde cansız bedeni incelemesinin ardından Aslan’ın naaşı otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.