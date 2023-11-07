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Edinilen bilgiye göre, Havza ilçesinin İnönü Mahallesi'nde Ali Osman Şengül (32) evinin mutfağında yakınları tarafından doğalgaz borusuna asılı halde bulundu.

ALİ OSMAN ŞENGÜL ÖLÜ BULUNDU

Tülbent kesilerek yere indirilen Şengül kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

MUSA KURNAZ HAYATINI KAYBETTİ

19 Mayıs ilçesinin Esenyer mevkisinde ise Musa Kurnaz (76) odunlukta yakınları tarafından asılı halde bulundu. Yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Her iki ayrı olayda ilgili soruşturma başlatıldı.