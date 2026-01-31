Çorum ’un Laçin ilçesinde otomobilin orta refüje çarptıktan sonra şarampole düşmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

U.A. (38) idaresindeki 01 AFH 005 plakalı otomobil, Çorum -Osmancık kara yolu Gökgözler köyü kavşağında orta refüje ve trafik levhasına çarptıktan sonra şarampole düştü.

Kazada sürücü ile araçta bulunan G.A. (39) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.